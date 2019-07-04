كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أشهر 5 أكاذيب لـ"الإخوان" منذ 30 يونيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ما بين الحين والآخر تخرج جماعة الإخوان لبث شائعات وأكاذيبها عبر الفضائيات، حتى أنها استعانت معتمدة على بيانات مغلوطة وصور لجثث ملفقة من أجل إقناع الرأي العام بأنهم ضحايا، ولكن تلك الأكاذيب المنتشرة منذ ثورة 30 يونيو وحتى الآن انكشفت حقيقتها، وتم توضيحها بالأدلة والبراهين.

العذراء مريم في ميدان رابعة

حاولت الجماعة الإرهابية حشد عدد هائل من المعتصمين برابعة والنهضة من مختلف الفئات العمرية، فأطلق بعد الشيوخ في الاعتصام دعاوى للمسيحين في مصر للزحف إلى رابعة العدوية، وقال:" يا معشر المسيحيين.. يا من تؤمنون بطهارة مريم.. ها هى العذراء عندنا فى الميدان فهلموا لرؤيتها".

وقامت بعض القنوات الإخوانية ببث تلك الفيديوهات، ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لتضليل المسيحين لدعوتهم للنزول إلى ميدان رابعة.

كثرة التشريعات بمصر تولد الفساد

كما روج الإعلامي الأخواني محمد ناصر إلى أن البنك الدولي تحدث عن أن كثرة التشريعات في مصر تولد الفساد، ولكن تلك الشائعات تم تكذيبها، وأصدر البنك تقرير عن تنفيذ مصر أكبر عدد من الإصلاحات لمناخ الأعمال منذ 10 أعوام، وساعدت مصرعلى الارتقاء ثمانية مراكز عالمية.

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مصر لا تصدر أي منتجات

روج الإعلامي الأخواني محمد ناصر، لأفكار توقف مصر عن تصدير المنتجات، ولا يوجد لدينا حاصلات زراعية، وذلك على خلاف بيانات الجهاز المركز للتعبئة والإحصاء الذي أوضح أن قيمة الصادرات المصرية بلغ 2.57 مليار دولار خلال شهر ديسمبر 2018.

تحريض معتز مطر

كما اشتركت فضائية "بي بي سي" في الترويج لأكاذيب الجماعة، حينما أصدرت تقرير عن المختفين قسرياً في مصر، وروت الإعلامية أورلا جيورين" مراسلة الـ "بي بي سي"، أن أم زبيدة تعلن أن ابنتها مختفية قسريًا منذ عام من قبل الأمن المصري، وروت قصة عن اختطاف الفتاة من ملثمين مجهولين وتعذيبها وإعادتها، ثم اختطافها وأنها لا تعلم عنها شيئًا.

ولكن "زبيدة" ابنتها كذبتها، و ظهرت مع عمرو أديب على الهواء واتضح أنها متزوجة وتقيم مع زوجها في منزله بفيصل.

أكذوبة أحمد منصور

أما الختام فكان بشائعة تعذيب صلاح أبو إسماعيل في السجن، حيث روجت مواقع الإخوان الإرهابية، أخبار تفيد بضرب حازم صلاح أبو إسماعيل في محبسه، ودخوله في غيبوبة، وافتضح كذب الجماعة بعد إدعاء البراء محمد حازم ابن حازم صلاح أبو إسماعيل، موضحاً أن كل ما يتم تداوله خطأ وشائعات ليس لها علاقة أي صحة.