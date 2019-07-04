كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أستراليا تعتزم فرض غرامة على النظر فى الهاتف لدى عبور الطريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة "ديلى ميل"، اليوم، أنّ الحكومة الأسترالية تعتزم تغريم المشاة الذين ينظرون إلى هواتفهم أثناء عبور الطريق 200 دولار فى حالة حصول الاقتراح على الضوء الأخضر.

ويدعو مجلس المشاة الأسترالي إلى تطبيق الغرامات الضخمة، وقال متحدثه "هارولد سكريبي"، إن الغرامة ستمنع المشاة من تعريض أنفسهم للخطر.

وأضاف سكريبى :"نود أن نرى غرامة قدرها 200 دولار على المستوى الوطني، وسيكون عنوانها" مفترق طرق بينما أنت شارد ".