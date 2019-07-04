كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السجن بحق اثنين من البوسنة لتخطيطهم لهجوم على شرطة الولاية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حكمت محكمة الدولة في البوسنة اليوم الخميس على اثنين من المتشددين الاسلاميين بالسجن لمدة أربعة أعوام ونصف العام على التوالي بعد إدانتهما بالتخطيط لهجوم إرهابي على شرطة الأمن.

وأدين مكسيم بوزيتش، وهو صربي أرثوذكسي اعتنق الإسلام، وإدين هاستور، وهو مسلم بوسني، وكلاهما من أعضاء الحركة السلفية المحافظة، بتهمة التعاون مع أشخاص لم يكشف عن هويتهم في الحصول على أسلحة وأجهزة متفجرة.

وقال ممثلو الادعاء ان الزوجين خططا لهجوم على مقر وكالة الحماية والتحقيق الحكومية في سراييفو ووزارة الداخلية في كانتون توزلا الشمالية.

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وتم القبض عليهم في عام 2018، وصادرت الشرطة القنابل اليدوية والأسلحة الآلية والسترات القتالية وغيرها من المعدات العسكرية.

الغالبية العظمى من مسلمي البوسنة معتدلون ولكن بعضهم تبنى الإسلام السلفي المتطرف تحت تأثير المقاتلين الأجانب الذين أتوا إلى البلاد خلال حربها بين عامي 1992 و1995 للقتال إلى جانب المسلمين ضد الصرب الأرثوذكس والكروات الكاثوليك.

وشكل بعضهم مجموعات تسعى المنظمة الإسلامية الوطنية المعتدلة في البوسنة إلى تفكيكها.