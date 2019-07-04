كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمم المتحدة تستضيف مؤتمرا إقليميا حول مكافحة الإرهاب في نيروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستضيف الأمم المتحدة وحكومة كينيا مؤتمراً إقليمياً يستمر يومين حول مكافحة الإرهاب في مكتب الأمم المتحدة في نيروبي.

ويبحث المؤتمر المقرر عقده في الفترة من 10 إلى 11 يوليو عن سبل القضاء على التهديدات الإرهابية في المنطقة.

وسيضم المؤتمر الإقليمي الأفريقي الرفيع المستوى المعني بمكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف رؤساء الحكومات ووزراء الداخلية والأمن والشؤون الخارجية من المنطقة ، وفقاً للأمم المتحدة.

وسيحضر المؤتمر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بالإضافة إلى رؤساء وكالات مكافحة الإرهاب ، بالإضافة إلى المنظمات الدولية والمجتمع المدني ومراكز الفكر الرائدة لمواجهة التهديدات الإرهابية في القارة.

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وبحسب المنظمين ، سيمكن المؤتمر القادة الأفارقة من تبادل الممارسات الجيدة في مكافحة الإرهاب.

وتواجه دول المنطقة مثل الصومال وكينيا وأوغندا تهديدات أمنية من جماعة الشباب المسلحة.

ونفذت جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة هجمات مميتة في مقديشو ونيروبي وكمبالا.