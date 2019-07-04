كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محكمة عسكرية صومالية تحكم متهما من حركة الشباب بالسجن لمدة 15 عامًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة عسكرية صومالية بالسجن لمدة 15 عامًا على محمد عبد الله محمد والذي أدين بأنه عضو في حركة الشباب.

واعتقلت قوات الأمن في مايو / أيار في مقديشو.

وانضم المحكوم إلى المجموعة في أغسطس 2018، وكان يعمل في العاصمة الصومالية ، مقديشو لتنفيذ خطط المجموعة.

Advertisements

وقالت المحكمة إن المدان مسؤول عن نقل الأسلحة وتوصيل الأسلحة إلى قتلة الجماعة في المدينة.

وأثناء إقامته في مقديشو ، كان يعمل في عدة أحياء في العاصمة مقديشو.

ووفقا لقضية الادعاء ، اعترف المشتبه فيه أنه قاتل إلى جانب المجموعة في عدة اشتباكات مع الجيش.

وغالبًا ما تنفذ المحكمة العسكرية أحكامًا وعمليات إعدام لمقاتلي حركة الشباب والجنود الحكوميين الذين يرتكبون جرائم على الرغم من إدانة جماعات حقوق الإنسان بما فيها الاتحاد الأوروبي.