كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العفو الدولية" تدين المضايقات والاعتقالات في أرض الصومال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقدت منظمة العفو الدولية يوم الخميس هجوم أرض الصومال على الأصوات المخالفة بإغلاق دور وسائل الإعلام ، والقبض التعسفي على الأفراد الذين يُعتقد أنهم ينتقدون سياسات الحكومة والمسؤولين عنها.

وذكرت الوكالة أن سلطات أرض الصومال أوقفت بشكل تعسفي محطتين تلفزيونيتين مملوكتين للقطاع الخاص بزعم "بث معلومات تشكل تهديدًا للأمن القومي" دون تفاصيل محددة.

وتم رفع الحظر المفروض على المحطتين في 30 يونيو بعد التوصل إلى "تفاهم متبادل" بين وزارة الإعلام ومالكي التلفزيون.

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وتقول منظمة العفو الدولية إنها قابلت بعض الضحايا وأفراد أسرهم والمحامين خلال مهمة لتقصي الحقائق في هرجيسا في الفترة من 15 إلى 24 يونيو 2019 وحضرت إحدى جلسات المحكمة أمام الصحفي.

ووجدت المنظمة أن الرجال الأربعة كانوا مستهدفين للتعبير عن وجهات نظر نقدية.

وقالت منظمة العفو الدولية في أبريل / نيسان الماضي إن سلطات أرض الصومال ألقت القبض على الصحفي المستقل عبد الملك موسى عولدون خارج منزله لانتقاده الرئيس موس بيهي عبدي عبر فيسبوك.

ويُحتجز عبد الملك حاليًا في سجن هرجيسا المركزي.