كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوتين: روسيا مستعدة لتكثيف الحوار مع أمريكا لنزع السلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن روسيا مستعدة لتكثيف الحوار مع الولايات المتحدة بشأن نزع السلاح والاستقرار الاستراتيجي، مضيفا أنه ناقش هذه القضايا مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في اليابان.

ونُقل عن بوتين قوله في مقابلة مع الصحيفة الإيطالية "كوريرا ديلا سيرا" :أعتقد أن التوصل إلى تدابير ملموسة في مجال نزع السلاح سيسهم في تعزيز الاستقرار الدولي.. ولدى روسيا الاستعداد السياسي للقيام بذلك، الآن ، الأمر متروك للولايات المتحدة لتقرر"

وقال بوتين، الذي سيلتقي مع البابا فرانسيس ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي يوم الخميس، إنه تحدث عن هذه القضايا مع الرئيس ترامب على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان الشهر الماضي.

وأضاف بوتين "في الآونة الأخيرة، يبدو أن واشنطن بدأت تفكر في تعزيز الحوار مع روسيا حول أجندة استراتيجية واسعة".