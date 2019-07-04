حفل الوفاء لفاطمة الركراكي.. الفرحة تغمر قلبها والمداخيل تخصص لتوفير شقة لها – صور

عاشت الفنانة فاطمة الركراكي، أمس الأربعاء، في الرباط، ليلة مميزة، عنوانها “الوفاء”، حيث احتفى بها فنانون في حفل حضره وزير الثقافة، محمد الأعرج.

وشارك في حفل ليلة الوفاء للفنانة فاطمة الركراكي، البشير عبدو، وحاتم عمور، وسعيدة شرف، وحاتم إدار، وعائشة تاشنويت، ومحمد الغاوي، وعادل الميلودي، بحضور أعضاء اللجنة نقابة الفنانين المكلفة بها.

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وشهد الحفل حضورا جماهيريا غفيرا، أدى سعر 500 درهم للتذكرة الواحدة، علما أن المداخيل ستخصص لشراء شقة للفنانة فاطمة الركراكي.

وأثار وضع الركراكي الصحي بعد تقدمها في السن، تعاطف الكثيرين، خصوصا أنها ظهرت بعد غياب، وهي فاقدة لبصرها كليا، الأمر الذي دفع وزارتي الثقافة، والصحة، إلى التحرك، قبل أن تتشكل لجنة من النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية، لتشرف على وضعها باستمرار.