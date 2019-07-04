بوصوفة: ” نلعب لإسعاد شعب وأمة.. الحرارة تؤثر علينا ونكون أفضل في الجولة الثانية”

أكد امبارك بوصوفة، نجم المنتخب المغربي لكرة القدم، على جاهزية جميع العناصر الوطنية، الذهنية والبدنية لمباراة الغد أمام بنين، في ثمن نهائي بطولة إفريقيا للأمم، مشددا على أن الكل راغب في إسعاد المغاربة.

وقال بوصوفة، في الندوة الصحفية التي عقدها، قبل قليل، بملعب “السلام” إلى جانب الناخب الوطني هيرفي رونار، إن ” الأهم لدينا هو التأهل، هناك شعب وأمة خلفنا، سوف نحافظ على نفس استراتيجية اللعب، علينا أن نركز أكثر لى هذه المباراة، وأن نكون جاهزين بدنيا وذهنيا”.

وعاد بوصوفة للحديث عن ارتفاع درجات الحراراة والصعوبات التي تواجهها العناصر الوطنية: ” التوقيت الذي نلعب فيه صعب للغابة، ويؤثر علينا، خاصة في الجولة الأولى، بسبب ارتفاع درجات الحراراة، لكن هذه هي ظروف المنافسة، إذا تابعت المباريات كلها، في الدور الأول، فإن الجولة الثانية، تكون دائما لصالحنا، نشعر بأننا أفضل بكثير، الآن أصبحنا نتعود على اللعب على الساعة السادسة، ربما تعودنا على الأمور، صحيح نرغب في اللعب بوقت متأخر ولكن هذه القوانين”.

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غير أن اللاعب السابق لأندرليخت البلجيكي، أشاد بأرضية الملعب: ” الملعب جيد، مقارنة مع تلك التي لعبت فيها في إفريقيا، مصر قاموا بعمل كبير، لقد لعبنا في ملعب وحيد، وهو أمر ساعدنا كثيرا”.

وفي مقارنة مع النسخة الماضية مع الـ”كان”، قال بوصوفة، إن ” هذه أول مرة نفوز بها في 3 مباريات، “الكان” الماضي كان صعبا للغاية، لأننا خسرنا المباراة الأولى، الأمور تغيرت في هذه النسخة، بالنسبة لي ليست لي أهداف شخصية، الأهم هو منتخب بلدي، والأهم هو مساعدة المجموعة، كل تركيزي منصب على مباراة الغد، الذي يجب الفوز به”.