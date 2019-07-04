القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفى اليوم الخميس المصور الصحافي المصري، الذي وثق بعدسة كاميرته لحظة اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات، والمعروف باسم "حادث المنصة".
ووفق وسائل إعلام محلي، بينها صحيفة "الأهرام" المملوكة للدولة، توفي جاد الكريم، صباح اليوم، في إحدى دور الرعاية الصحية الكنسية، شرقي القاهرة.
ووثق جاد الكريم عددًا من الأحداث العسكرية التي شهدتها مصر خلال أكثر من 50 عامًا، أبرزها حرب اليمن 1962، وحرب أكتوبر/تشرين أول 1973.
وكانت أشهر صورة التقطها جاد الكريم للدقائق الأخيرة من حياة السادات، الذي اغتيل في 6 أكتوبر/تشرين أول 1981، من قبل عناصر إسلامية متشددة في الجيش المصري، أثناء حضوره استعراضا عسكريا بمناسبة ذكرى انتصار حرب أكتوبر، شرقي القاهرة.
يعد مكرم جاد الكريم من أعلام التصوير الصحافي في البلاد، وكان أول مصري يحصل على جائزة "وورلد برس فوتو"، وهي أكبر جوائز التصوير في العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة مصور لحظة اغتيال الرئيس السادات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.