وفاة مصور لحظة اغتيال الرئيس السادات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفى اليوم الخميس المصور الصحافي المصري، الذي وثق بعدسة كاميرته لحظة اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات، والمعروف باسم "حادث المنصة".

ووفق وسائل إعلام محلي، بينها صحيفة "الأهرام" المملوكة للدولة، توفي جاد الكريم، صباح اليوم، في إحدى دور الرعاية الصحية الكنسية، شرقي القاهرة.

ووثق جاد الكريم عددًا من الأحداث العسكرية التي شهدتها مصر خلال أكثر من 50 عامًا، أبرزها حرب اليمن 1962، وحرب أكتوبر/تشرين أول 1973.

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صورة "حادثة المنصة" لمكرم جاد الكريم (أ ف ب)

وكانت أشهر صورة التقطها جاد الكريم للدقائق الأخيرة من حياة السادات، الذي اغتيل في 6 أكتوبر/تشرين أول 1981، من قبل عناصر إسلامية متشددة في الجيش المصري، أثناء حضوره استعراضا عسكريا بمناسبة ذكرى انتصار حرب أكتوبر، شرقي القاهرة.

يعد مكرم جاد الكريم من أعلام التصوير الصحافي في البلاد، وكان أول مصري يحصل على جائزة "وورلد برس فوتو"، وهي أكبر جوائز التصوير في العالم.