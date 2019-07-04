تحديد موعد الكلاسيكو القادم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أسفرت القرعة، التي أجراها الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، عن مباريات قوية للأندية الكبرى الثلاثة، في الجولة الأولى من الليجا (موسم 2019-2020) والتي ستنطلق في 18 آب/ أغسطس القادم.

وسيحل برشلونة، حامل اللقب، ضيفا على أتلتيك بلباو في ملعب سان ماميس، أما أتلتيكو مدريد صاحب الوصافة، فسيستضيف خيتافي في ديربي عاصمي، بينما سيزور ريال مدريد ملعب بالايدوس معقل سيلتا فيجو.

وجاءت بقية مواجهات الجولة الأولى كالتالي: مايوركا-إيبار، إسبانيول-إشبيلية، ألافيس-ليفانتي، فالنسيا-ريال سوسيداد، ليجانيس-أوساسونا، فياريال-غرناطة.

وستقام مباراة كلاسيكو مرحلة الذهاب بين ريال مدريد وبرشلونة، على ملعب كامب نو، يوم 27 تشرين أول/ أكتوبر المقبل، ضمن الجولة الـ17، بينما سيُلعب كلاسيكو العودة في أول آذار/ مارس، بملعب سانتياجو برنابيو، ضمن الجولة الـ26.

أما ديربي مدريد بين الريال وأتلتيكو، فسيقام أولا في معقل "الروخيبلانكوس" يوم 29 أيلول/ سبتمبر، ضمن الجولة السابعة، على أن يُلعب لقاء الدور الثاني في البرنابيو، يوم 2 شباط/ فبراير.

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وسيقام ديربي كتالونيا بين برشلونة وإسبانيول، في معقل الأخير ذهابا، يوم 5 كانون ثان/ يناير، على أن تُلعب مباراة الإياب في كامب نو، يوم 10 أيار/ مايو.

وستنطلق البطولة يوم 18 آب/ أغسطس، بينما ستختتم يوم 24 أيار/ مايو 2020.

وأنهى برشلونة الموسم الماضي متوجًا بلقب الليجا، برصيد 87 نقطة، بينما حل ريال مدريد في المركز الثالث برصيد 68 نقطة فقط، بعد موسم كارثي عاشه الميرينجي على المستويين المحلي والقاري.