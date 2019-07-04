وكيل أعمال كوتينيو يوضح إشاعة رحيله

القدس - بواسطة محمد عز العرب - رد وكيل أعمال اللاعب البرازيلي فيليب كوتينيو، كيا جورابشيان، بشكل واضح، على شائعات رحيله عن ناديه برشلونة الإسباني.

وأصر جورابشيان، خلال تصريحاته لـ"راديو مونت كارلو"، على عدم وجود نية لدى برشلونة، لبيع كوتينيو، في الوقت الذي كشف فيه، عن وجود اتصالات من باريس سان جيرمان، للاستفسار عن موقفه.

وقال جورابشيان "لقد تحدثت قبل بضعة أيام مع بيب سيجورا المدير الرياضي لبرشلونة".

وأضاف "سيجورا أخبرني أن النادي الكتالوني لا يريد بيع فيليب كوتينيو هذا الصيف".

Advertisements

وعاش كوتينيو، موسمًا صعبًا مع البارسا، حيث فشل في الظهور بمستواه المعهود، ودخل في صدامات مع الجماهير، ليكون على أعتاب الرحيل هذا الصيف.

وأظهرت عدة أندية أوروبية، رغبتها في الظفر بخدمات الدولي البرازيلي، على غرار باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد وتشيلسي.