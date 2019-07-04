طالب عدد من أهالي المناطق المحيطة بمطار بغداد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بالتدخل فورا لبيان حقيقة سعي بعض الجهات المستثمرة السيطرة على اراض تابعة لهم وتحويلها لمشاريع استثمارية على حد قولهم.

تهجير قسري وتدوير للاراضي وتهديم للمنازل والبنى التحتية، هذا ما تسعى الجهات الاستثمارية الحكومية لتحقيقه في المناطق المحيطة بمطار بغداد، بحسب ساكنيها الذين بينوا انها تنوي الاستيلاء على تلك الاراضي وتحويلها لمشاريع استثمارية.



وينتظر الأهالي الذين يعيشون بالمناطق المحيطة بالمطار تدخلا مباشرا من رئيس الوزارء وردّا حتى يتم حل هذا الامر. تهجير قسري وتدوير للاراضي وتهديم للمنازل والبنى التحتية، هذا ما تسعى الجهات الاستثمارية الحكومية لتحقيقه في المناطق المحيطة بمطار بغداد، بحسب ساكنيها الذين بينوا انها تنوي الاستيلاء على تلك الاراضي وتحويلها لمشاريع استثمارية.وينتظر الأهالي الذين يعيشون بالمناطق المحيطة بالمطار تدخلا مباشرا من رئيس الوزارء وردّا حتى يتم حل هذا الامر. يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: ما صحة تهجير المواطنين والاستيلاء على الاراضي المحيطة بالمطار؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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