رسمياً.. تحديد موعد مباراتي برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو الليجا

ووضعت الروزنامة الجديدة لليجا، مباراة الكلاسيكو الأولى في ملعب "كامب نو" معقل النادي الكتالوني بالجولة العاشرة من مسابقة الدوري وستقام يوم 27 تشرين الاول 2019.

بينما ستكون مباراة الدور الثاني بين الفريقين على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل النادي المدريدي بالجولة السادسة والعشرين يوم 1 آذار 2020.



وجاءت مواعيد المباراتين مماثلة لما توقعه "خافيير تيباس" في تصريحات قبل أيام أن مباراة الكلاسيكو الأولى سيستضيفها ملعب "كامب نو".

الجدير بالذكر أن برشلونة كان قد حقق الفوز في الموسم الماضي ذهابًا وعودة على غريمه التقليدي ريال مدريد.

