رسمياً.. تحديد موعد مباراتي برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو الليجا

2019-07-04 | 15:19
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حدد الاتحاد الإسباني لكرة القدم موعد مباراتي الكلاسيكو بين ناديي برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني موسم 2019-2020.
بينما ستكون مباراة الدور الثاني بين الفريقين على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل النادي المدريدي بالجولة السادسة والعشرين يوم 1 آذار 2020.
وجاءت مواعيد المباراتين مماثلة لما توقعه "خافيير تيباس" في تصريحات قبل أيام أن مباراة الكلاسيكو الأولى سيستضيفها ملعب "كامب نو".
الجدير بالذكر أن برشلونة كان قد حقق الفوز في الموسم الماضي ذهابًا وعودة على غريمه التقليدي ريال مدريد.
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