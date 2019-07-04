اعتقال شخص بصحبته 223 رأس غنم مهربة شرقي بغداد

افاد مصدر في الشرطة، الخميس، بأن قوة امنية اعتقلت شخصا بصحبته 223 رأس غنم مهربة شرقي بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "دوريات نجدة بغداد وبالاشتراك مع مفارز الجيش العراقي ومفارز الاستخبارات اعتقلت شخصا بصحبته ٢٢٣ رأس غنم، قرب السدة بمدينة الصدر شرقي بغداد". واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "المعتقل قام بادخالها عن طريق التهريب من محافظة ديالى الى بغداد".



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