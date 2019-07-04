بعيداً عن التجميل... تخلصي من التجاعيد بين الحاجبين بوصفة طبيعية

وترتبط أيضاً بالتعرض المكثف لأشعة الشمس من دون حماية، وبالقيام ببعض حركات الوجه باستمرار، فضلاً عن التدخين.

وعادة ما يتم تخفيف هذه الخطوط بواسطة الحقن التجميلية، لكن ما لا تعرفه الكثيرات هو أنه يمكن التخلص منها بالاعتماد على وصفات طبيعية مثل وصفة البطاطا وزيت اللوز.



وتحتوي هذه الوصفة على قلب حبة بطاطا واحدة وملعقة طعام من زيت اللوز. ولتحضيرها تسلق حبة البطاطا وتطحن جيداً بواسطة الفرشاة حتى يتم الحصول على بوريه ناعمة.

يضاف زيت اللوز ويمزج المكونان جيداً، ليتم الحصول على مزيج متجانس ومن دون تكتلات.

بعد ذلك يطبق المزيج على منطقة ظهور الخطوط بين الحاجبين، ويترك لمدة لا تقل عن 25 دقيقة قبل الغسل بالماء الفاتر.

ومن اجل تخفيف تلك الخطوط بسرعة، ينصح بتكرار تطبيق الوصفة 3 مرات اسبوعياً.

