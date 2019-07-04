الان تتابع طيران الاحتلال ينتهك سيادة الأجواء اللبنانية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365: واصل الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي انتهاكه لسيادة الأجواء اللبنانية من خلال الطلعات الجوية التي ينفذها فوق العديد من المدن والقرى اللبنانية. وأفاد بيان للجيش اللبناني اليوم أن طائرة استطلاع إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش الحدودية، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق رياق وبعلبك والهرمل ومن ثمّ غادرت الأجواء من فوق بلدة كفرشوبا باتجاه الأراضي المحتلة.

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