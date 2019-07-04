الغريب من عين التينة: بري ضمانة كبيرة وهو يعرف حقيقة ما حصل بالجبل

اشار وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب في تصريح له بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى أن "بري يثبت في جميع الاستحقاقات انه ضمانة كبيرة للسلم الاهلي ولمست منه اشد الحرص على الاستقرار في الجبل".
ورأى الغريب أن "الخطأ لا يصبح حقيقة والحقيقة لا تصبح باطلا من دون وجود تأييد عام لها"، معتبرا ان "بري يعرف الحقيقة تماما وهو مشكور على مساعيه لمنع الفتنة في الجبل بشرط اساسي وهو احقاق الحق وتسليم جميع المطلوبين".
وأوضح الغريب أنه "احتراما ونزولا عند رغبة المشايخ الدروز وانسجاما مع التقاليد المعروفية الاصيلة تقرر دفن الشهيدين ولا علاقة للدفن بمسار الامور على الاطلاق".
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