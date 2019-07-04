اجتماع اللجنة العليا لتنظيم القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية

عقدت اللجنة العليا لتنظيم القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في لبنان، والمشكّلة بموجب المرسوم الرقم 3690 تاريخ 20/10/2018، اجتماعًا في قصر بعبدا برئاسة المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، خُصّص لعرض نتائج عمل اللجنة.
وحضر الاجتماع ممثّلو الوزارات الّتي تتألّف منها اللجنة العليا، الّذين أخذوا علمًا بتصميم الطابع التذكاري الخاص بالقمة، وبتوزيع شهادات الشكر والميداليات والدروع الخاصة بالمناسبة، وبتقرير اللجنة المالي، وبالقرار بعائدية المعدّات والتجهيزات الّتي تمّ تحقيقها لرفع الموضوع إلى مجلس الوزراء.
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