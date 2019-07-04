أبو فاعور التقى مسؤولين هولنديين وبحث معهم في تطوير عدد من المشاريع الصناعية

التقى وزير ​الصناعة​ وائل أبو فاعور،السفير الهولندي يان والتمانس ومسؤولين في هيئة التنمية الهولندية الدولية، وبحث معهم في تطوير وتحديث عدد من المشاريع الصناعية والتنموية في ​لبنان​.

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