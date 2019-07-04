لقاء الاحزاب: السلم الاهلي خط أحمر ومنطق الغيتو في لبنان سقط الى غير رجعة

أكد لقاء الأحزاب والقوى الوطنية والقومية في البقاع في بيان اثر اجتماعه الدوري في مقر حزب الاتحاد في الخيارة - البقاع الغربي، ان "السلم الاهلي خط أحمر من غير المسموح أو الجائز تجاوزه أو العبث بمرتكزات العيش الواحد تحت اي ظرف، حرصا على المنجزات الوطنية التي أرست قواعد دولة القانون والحريات وحق التنقل والمعتقد والتعبير عن الرأي". ولفت الى ان "منطق الغيتو في لبنان سقط الى غير رجعة، وإيقاظه سواء بالايحاء او السلوك، مرفوض ومدان بشتى أشكاله تمظهراته".
وقدم "اللقاء" التعازي الى ذوي الشهداء الذين سقطوا في احداث الشحار، متمنيا التعافي للجرحى، على ان تتحول هذه "الواقعة الاليمة الى عبرة ويقظة تستدعي الالتفاف حول الدولة واجهزتها القضائية والعسكرية، وضرورة عمل الجهات الامنية والقضائية المختصة على كشف ملابساتها وابعادها وخلفياتها والضرب دون هوادة او مجاملة لردع العابثين والمحرضين على زعزعة الاستقرار".
ورحب بالبيان الصادر عن "الهيئة الروحية العليا لطائفة الموحدين المسلمين الدروز ومندرجاته الجامعة كي يبقى الجبل كما كل لبنان واحة سلام وتلاق انساني رحب للتعدد التفاعلي وحرية ممارسة العمل السياسي دونما عقبات او محاذير او شروط".
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