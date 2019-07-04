أبو سليمان ترأس اجتماعا لمتابعة خطة مكافحة اليد العاملة غير الشرعية بعد 9 تموز

ترأس وزير العمل كميل ابو سليمان اجتماعا مطولا في الوزارة حضره المدير العام جورج ايدا ورؤساء الدوائر وممثلون ل​قوى الامن الداخلي​ و​الامن العام​، تم البحث خلاله في الخطوات العملية لخطة مكافحة اليد العاملة غير الشرعية بعد انتهاء مهلة السماح في 9 تمو.

وجرى عرض مفصل للآليات العملية والاطر القانونية التي ستعتمد خلال جولات فرق التفتيش على الارض بمؤازرة ​القوى الامنية​.

ودعت ​وزارة العمل​ أصحاب المؤسسات والمحال التجارية الى "أن يتركوا بحوزتهم المستندات القانونية لشركاتهم ومؤسساتهم واجازات عمل عمالهم الاجانب تسهيلا لمهام التفتيش".

من جهة أخرى، ترأس ابو سليمان لجنة تعديل وتحديث ​قانون العمل​ والتي تضم ​ممثلين​ ل​غرفة التجارة والصناعة​، ​جمعية الصناعيين​، ​الاتحاد العمالي العام​، ​منظمة العمل الدولية​ وهيئة ​الامم المتحدة​ للمساواة بين الجنسين وتمكين ​المرأة​.