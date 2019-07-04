الغريب خرج من لقاء أرسلان مع ابراهيم وتوجه إلى عين التينة للقاء بري

خرج وزير الدولة لشؤون النازحين ​صالح الغريب​ من اللقاء الّذي يجمع رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب ​طلال أرسلان​ مع المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس ابراهيم​ في خلدة، وتوجّه إلى ​عين التينة​ للقاء رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​.

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