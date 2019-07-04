اجتماع بين الداخلية والنقل وتراكس لمعالجة أزمة السير

عقدت وزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​ اجتماعا مع وزير الاشغال العامة والنقل ​يوسف فنيانوس​ ووفد من جمعية "تراكس" برئاسة ​زياد عبس​، وتم التداول في الخطط المطروحة والافكار المتداولة لمعالجة أزمة السير والنقل في ​لبنان​.

ولفت فنيانوس بعد اللقاء إلى أن "اجتماعنا اليوم هو من جملة اللقاءات التي تعقدها تراكس ويرافقها وزير الاشغال العامة. وقد باشرناها مع رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ واليوم في ​وزارة الداخلية​، وذلك للبحث في مواضيع ​النقل العام​ في لبنان. ويجب ان نعتاد على ثقافة ان الوزراء يقفون على حدة واصحاب الاختصاص والشأن يتحدثون".

من جهته، أشار عبش إلى "اننا احببنا اليوم ان نقوم بزيارة مشتركة لمعالي وزيرة الداخلية، في حضور وزير الاشغال لنؤكد على اهمية مشروع معالجة ازمة النقل أو السير، بحيث انه يجب على ​قوى الامن​ ان تقوم بواجبها بشكل مناسب، والا لن نستطيع حل هذه المشكلة التي تتعاظم يوما بعد يوم. وهناك مشاريع حلول مطروحة وتضع ​وزارة الاشغال​ والنقل مجموعة افكار على الطاولة. نحن في تراكس، وبعد زيارتنا ل​رئاسة الحكومة​، نحضر لمشروع ستعرض افكاره في شهر ايلول المقبل لنتلمس انعكاسات سريعة على موضوع النقل".