كلية العلوم الاقتصادية في "اللبنانية" مددت فترة استقبال طلبات الاشتراك بمباراة الدخول

أعلنت كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال في "​الجامعة اللبنانية​"، أنّ "تاريخ 20 تموز 2019 هو موعد إجراء مباراة الدخول إلى الكلية للسنة أولى إجازة (علوم اقتصادية وإدارة أعمال فرنسي وانكليزي)"، موضحةً أنّ "طلبات الإشتراك في المباراة تُقبل بدءًا من الخميس في 23 أيار 2019 ولغاية الجمعة في 12 تموز 2019 خلال الدوام الرسمي".

ولفتت في بيان، إلى أنّ "الطلبات تقدّم على الموقع الإلكتروني: "ecogestion.ul.edu.lb/entrance1" ويُستكمل التسجيل في الفرع الّذي يختاره المرشح بين فروع الكلية الستة (الحدت- الأشرفية- طرابلس- عاليه- النبطية- راشيا)"، مبيّنةً أنّ "مراكز الامتحانات تُحدّد لاحقًا".

وأفادت الكلية بأنّ "على الطالب إبراز إخراج القيد الإفرادي الأصلي، بالإضافة إلى بطاقة الامتحان الصادرة عن الكلية عند دخول الامتحان، وعليه الحضور إلى مركز الامتحان قبل ساعة على الأقل من بدء الامتحان".