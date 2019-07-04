نقولا جال على حوض مجرى نهري الكلب وانطلياس للاطلاع على اشغال شبكات الصرف الصحي

جال النائب السابق ​نبيل نقولا​ على حوض مجرى نهري ​انطلياس​ و​نهر الكلب​ في ​المتن الشمالي​ برفقة مستشارة وزيرة ​الطاقة​ السيدة رندا نمر ورئيس ​بلدية انطلياس​ – ​النقاش​ ​ايلي ابو جودة​ ومهندسي من ​مجلس الإنماء والإعمار​ والمتعهد للاطلاع على اشغال شبكات ​الصرف الصحي​ ولإيجاد حل لمشكلة رمي الصرف الصحي في مجرى تلك الأنهر.

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