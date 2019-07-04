الأسد شارك في جلسة حوارية بدير القديس توما بصيدنايا

شارك الرئيس السوري ​بشار الأسد​ ​الشباب​ السوري السرياني الكاثوليكي جلسة حوارية مفتوحة بدير القديس توما في ​صيدنايا​ خلال معسكرهم الذي انطلق أول أمس الثلاثاء تحت عنوان "فيك رجائي".

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