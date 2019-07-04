تنظيم "داعش" يتبنى التفجير الانتحاري في العاصمة تونس الثلاثاء الماضي

تبنى تنظيم "داعش" الارهابي، التفجير الانتحاري في العاصمة تونس الثلاثاء الماضي.

من جهة أخرى، كانت قد أعلنت وزراة ​الداخلية التونسية​ الثلاثاء الماضي عن سقوط قتلى وجرحى في التفجير الانتحاري الذي استهدف ​سيارة​ شرطة في شارع ديغول المحاذي لشارع الحبيب بروقيبة وسط العاصمة تونس.

وقد فرضت ​القوات​ الامنية التونسية طوقا أمنيا حول مكان التفجير الذي وقع على بعد 100 متر من السفارة الفرنسية واوقفت ​حركة السير​ في شارع الحبيب بورقيبة.

الى ذلك، اعلنت ​وزارة الدفاع التونسية​ في بيان عن تعرض محطة الإرسال الإذاعي والتلفزيوني بجبل عرباطة بقفصة والمؤمنة إلى ​إطلاق نار​.