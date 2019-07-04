مسؤول ايراني: يمكن لدول المنطقة ان توفر السلام من خلال الحوار والتواصل

أكد نائب رئيس ​البرلمان الايراني​ ناصر بزشكيان ان "دول المنطقة يمكنها من خلال الحوار والتواصل وبناء الثقة المتبادلة ان توفر السلام والاستقرار للمنطقة وان تلعب دورا هاما في إطار الامن العالمين ولن تعود هناك حاجة للتدخل الاميركي".

ولدى استقباله مساعد رئيس الدوما الروسي بيتر اولغوفيتش تولستوي، أعرب ناصر بزشكيان عن تقديره لاستضاف الدوما الروسي ملتقى تنمية الانظمة البرلمانية، مشيراً إلى "اننا نولي اهمية كبرى بتطوير العلاقات البرلمانية وبالتالي، المضي قدما بالدبلوماسية البرلمانية بين البلدين، ونعتبر ان إقامة الملتقات الدولية البرلماني مثل هذا الملتقى، تأتي في هذا الإطار".

ولفت إلى أنه "من اجل التوصل الى فهم برلماني مشترك وتنمية العلاقات البرلمانية، لابد ان تعقد فرق الخبراء المتخصصين جلسات تخصصية وتقدم النتائج بشكل موثق الى المندوبين المشاركين في هذا الملتقى، وهكذا عملية من شأنها ان تكون خطوة مؤثرة وبناءة في تطوير النظام البرلماني وتحقيق الاهداف المنظورة" ورأى ان "وجود الخلافات في الرأي ووجهات النظر في بعض القضايا الاقليمية والدولية يشكل امرا طبيعيا، وشرح سياسات ​الجمهورية​ الاسلامية الايرانية".

وأشار إلى أن "الحوار والتعاون والتواصل ​البناء​ والمستمر، يؤدي الى خفض التوتر وتركيز الجهود، ومن شأنه ان يمهد الارضية للتوصتل الى لغة وفهم مشتركين، وهو ما يحتاجه بشدة المجتمع العالمي في الوقت الحاضر"، لافتاً إلى أنه "بناء عليه، فإن دول المنطقة يمكنها من خلال الحوار والتواصل وبناء الثقة المتبادلة، ان توفر السلام والاستقرار في المنطقة، وان تلعب دورا هاما في إطار الامن العالمي، وفي حال تحقيق هذه الظروف، فلن تكون هناك حاجة لتواجد الدول الاجنبية والتدخل الاميركي".