وزير النفط العراقي: حريصون على توطيد العلاقات مع دول الجوار والإقليم العربي

أكد وزير ​النفط​ ​العراق​ي ​ثامر الغضبان​ "حرص العراق على توطيد العلاقات مع دول الجوار والإقليم العربي، بما يطور ​الصناعة​ النفطية و​الغازية​ في العراق"، مشيراً إلى أن "مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين العراق و​سلطنة عمان​ تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال ​النفط والغاز​ بالإضافة إلى تصدير النفط الخام العراقي إلى سلطنة عمان واستيراد المشتقات النفطية من السلطنة وإنشاء مستودعات ومحطات لتخزين النفط الخام والمنتجات النفطية في كلا البلدين".

ولفت إلى أنه "نصت مذكرة التفاهم أيضا على دراسة إمكانية إنشاء مصفاة نفط مشتركة في سلطنة عمان لتكرير النفط الخام المستورد من العراق، بالإضافة لاستكشاف آفاق التعاون المشترك والفرص الاستثمارية المحلية في مجال صناعة النفط والغاز والاستثمار في استكشاف وإنتاج النفط والغاز وتكرير وتصنيع وتخزين وتسويق النفط الخام والمنتجات النفطية لدى كلا البلدين".

وأشار إلى أن "مذكرة التفاهم تضمنت أيضاً نقل التكنولوجيا الحديثة وتبادل المعلومات والخبرات بين الطرفين وتعزيز التعاون التقني في مجال النفط والغاز وإعداد البحوث العلمية المشتركة وتنظيم ورش عمل وندوات ودورات تدريبية في مجالات التعاون المشترك".