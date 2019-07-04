اعتقال 3 فرنسيات يشتبه بارتباطهن بداعش لدى محاولتهن الدخول إلى تركيا

أفادت وسائل إعلام تركية، بـ"اعتقال ثلاث فرنسيات يشتبه بانتمائهن إلى تنظيم "داعش" مع تسعة أطفال، لدى محاولتهن الدخول إلى ​تركيا​ من ​سوريا​".

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