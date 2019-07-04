شكرا لقرائتكم خبر عن موقع مجلس الدوما الروسي يبرز كلمة عبد العال في مؤتمر روسيا أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اهتم الموقع الرسمى لمجلس الدوما الروسي على الانترنت بتغطية "مؤتمر روسيا – أفريقيا" ويصفه بأنه حدث تاريخى فى العلاقات الروسية الأفريقية وسوف يساعد على إيجاد حل المشاكل.

كما اهتم "الموقع" اهتماماً خاصاً بكلمة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب المصرى، خلال افتتاح المؤتمر، ونشر الموقع مقتطفات أهمها: • روسيا شريك أساسى فى مشروعات التنمية الاقتصادية المستدامة استناداً إلى مبادئ الاحترام المتبادل، وتحقيق المصلحة المشتركة. Advertisements • روسيا "شريك موثوق يمكنك الاعتماد عليه في الأوقات الصعبة"، وأن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين يولي اهتمامًا لتنمية العلاقات بين روسيا وإفريقيا". • العلاقات بين روسيا والدول الأفريقية تتطور فى كل الاتجاهات، مشيرا إلى أن التعاون الاقتصادى يمثل أولوية كما أنه يتطور أيضاً فى القطاع الزراعى والمجالات الإنسانية والتعاون مع الشباب. • تعزيز العلاقات كان ولا يزال اولوية عمل برلمانات روسيا والدول الأفريقية.

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