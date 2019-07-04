شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أسوان يتقدم بمذكرة للمطالبة بتخفيض سن الالتحاق بمدارس التمريض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب محمد سليم، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ونائب دائرة كوم امبو بأسوان، بالنزول بسن القبول بمدارس التمريض.

وقال "سليم"، فى مذكرة قدمها لمحافظ أسوان، ومديرية الشئون الصحية، إنه يجب عدم تحطيم أحلام الطلاب بقرارات تخالف مبدأ المساواة والعدالة التى أرساها الدستور، متابعا: "إننا أمام مشكلة تؤرق كثير من الأسر وحطمت معنويات طلاب فى عمر الزهور الذين يريدون الالتحاق بمدارس التمريض".

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وتابع "سليم": "تحقيقا للعدالة بين الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس التمريض النزول بالسن إلى 14سنة ونصف، وليس من المنطق وجود قرار غير مدروس يحطم معنويات الطلبة المتفوقين والذين لديهم رغبة الالتحاق بمدارس التمريض ومشكلتهم لم يبلغوا 15سنة، فما هى العبرة ليكون شرط الحد الأقصى للقبول 18عاما، خاصة وأن صغار السن الذين التحقوا بالصف الأول الابتدائى وعمرهم خمسة سنوات ونصف طبقا لقرار محافظ أسوان بالنزول بالسن، لهم نفس حقوق أقرانهم الذين التحقوا وعمرهم ستة سنوات".

وناشد "سليم" في مذكرته، محافظ أسوان بالموافقة على النزول بالسن، وإبلاغ كلاً من وكيل وزارة التربية والتعليم، مدير عام مديرية الصحة بأسوان، نحو مراجعة وتعديل النزول بشرط السن إلى (14 سنة ونصف) تحقيقا لمبدأ المساوة بين أبناء محافظة أسوان، مع مراعاة قبول الأعلى فى الدرجات النهائية لإعطاء الفرصة للطلبة المتفوقين حتى يتم تنسيق هؤلاء الطلاب طبقا للسن مرتبطا بمجموع الدرجات والمنطقة السكنية جغرافيا لاحتياجات كل مركز إدارى" .