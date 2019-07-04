ليلة الامتحان.. انتحار تلميذ مقبل على استدراكيات الباكالوريا

عمد تلميذ، ليلة أمس الأربعاء، إلى وضع حد لحياته بالانتحار شنقا بحبل، بعدما ربط عنقه بشجرة زيتون، في دوار بولحجير أولاد علي إقليم قلعة السراغنة .

وقالت مصادر “اليوم 24″، إن أحد المارة اكتشف جثة التلميذ معلقة في شجرة بجوار إحدى الضيعات في الدوار المذكور، إذ تم إخبار السلطة المحلية، ورجال الدرك الملكي، الذين هرعوا إلى عين المكان.

وأضاف المصدر ذاته أن الهالك كان يتابع دراسته في مستوى الباكالوريا، ومقبل على اجتياز امتحانات الدورة الاستدراكية، انطلاقاً من صباح اليوم الخميس، إذ رجحت مصادرنا أن ضغط الامتحانات دفعه إلى وضع حد لحياته بهذه الطريقة .

وعملت عناصر الوقاية المدنية على نقل جثة التلميذ نحو مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي، بعدما تم فتح تحقيق لمعرفة ظروف، وملابسات الحادث، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة.