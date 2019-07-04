رونار: “الجزائر أقوى منتخب في البطولة لحد الآن”.. بوصوفة: “قوتهم في إمكانياتهم الفردية”

اعتبر الناخب الوطني هيرفير رونار، مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، بأن المنتخب الجزائري، هو أكثر الأندية ترشحا للفوز بلقب إفريقيا للأمم، في نسخته الحالية في مصر، مشددا على أنه الأقوى في الدور الأول.

وقال رونار، في الندوة الصحفية التي عقدها، اليوم الخميس، بملعب “السلام”، مسرح مباراة “الأسود” أمام بنين، يوم غد الجمعة، عن ثمن نهائي المنافسة القارية، إن ” هناك مجموعة من النقاد الذين يتفقون معي، فالمنتخب الجزائري يعتبر هو الأقوى في البطولة لحد الآن”.

وأضاف: ” لقد كان منتخبا فعالا، يمتاز بالسرعة، مع لاعبين من مستوى عالي جدا، على غرار رياض محرز، بالإضافة إلى اللاعبين الشباب على غرار عطال، ويوسف بناصر”.

من جانبه، أشاد امبارك بوصوفة، نجم المنتخب الوطني، بـ”ثعالب الصحراء”، وقال في المناسبة ذاتها، بأن قوة منتخب الخضر في نجومه، وإمكانيات لاعبيه الفردية الكبيرة.

وقال بهذا الخصوص: “المنتخب الجزائري، يتمتع بقدرات فردية كبيرة، ولاعبين من مستوى عالي جدا، على غرار رياض محرز وعطال وغيرهم، لكن الأهم في البطولة هو أن تلعب بشكل جماعي، وأن تكون قوتك في تماسك الفريق”.