مدرب بنين: ” لا أفكر في الثأر من المغرب.. وسنواجه أقوى المنتخبات المرشحة للفوز باللقب”

أقر الفرنسي ميشيال دوسايي، مدرب منتخب بنين، بصعوبة مهمته، يوم غد الجمعة، أمام المنتخب المغربي، في مباراة الغد، التي ستجمع بينهما، بملعب “السلام” في العاصمة المصرية القاهرة، في ثمن بطولة أمم إفريقيا، واصفا “الأسود” بأقوى المنتخبات في المسابقة.

وقال دوسايي، في الندوة الصحفية، التي عقدها قبل قليل، بملعب “السلام”، إنه يعرف جيدا المنتخب المغربي، ” إنه منتخب قوي للغاية، ويمتاز بلاعبين من مستوى عالي، لقد سبق لي وأن واجهته في العديد من المناسبات، إنه منتخب صعب جدا، وبالنسبة لي هو من بين إثنان من أبرز المرشحين للتتويج باللقب”.

وأضاف: ” أعرف جيدا المهمة الصعبة التي تنتظرنا، المباراة تختلف عن اللقاء السابق عندما كنت مع الكوت ديفوار، أنا لا أبحث عن الثأر من المغرب، صحيح أنهم المرشحون للفوز، ولكن سوف نبدل كا ما في وسعنا، وسنرى ما الذي يمكننا أن نفعله من أجل تقديم أداء قوي، والظهور بوجه مشرف”.

وعلى الرغم من تنقله من مدينة الإسماعيلية صوب القاهرة، وعدم استفادته من الوقت الكافي لاسترجاع إمكانياته البدنية بعد اللقاء الأخير أمام الكاميرون، إلا أن دوسايي شدد على أن ” معنويات اللاعبين جد عالية، والكل مركز على هذه المباراة، وعازم على تقديم أفضل ما لديه “.