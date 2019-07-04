بيت جن: إصابة خطيرة لعامل سقط بحفرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب عامل بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر سقوطه بحفرة في قرية بيت جن بمنطقة الجليل الأعلى، شمالي البلاد، اليوم الخميس.
وذكرت مصادر طبية أن عاملا سقط، ظهر اليوم، في حفرة لمياه الصرف الصحي في بيت جن، حيث قامت طواقم الإنقاذ بتخليص العامل، وذلك بعد أن سقط في حفرة عمقا 3 أمتار.
وأضافت أن حالة العامل خطيرة، كما قدمت طواقم طبية العلاجات الأولية للمصاب.
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