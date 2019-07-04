الفصائل بغزة تطالب المؤسسات الدولية التدخل لوقف معاناة الأسرى

القدس - بواسطة محمد عز العرب - طالبت لجنة الأسرى، التابعة لتجمع الفصائل الوطنية والإسلامية الفلسطينية، في قطاع غزة، اليوم الخميس، المؤسسات الدولية، بالتحرك الجاد، لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق المعتقلين الفلسطينيين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته لجنة الأسرى عقب اجتماع لها مع مدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة جيلان ديفورن.

وقالت لجنة الأسرى إنها "ستتحرك جديا ضد أي مؤسسة دولية تمارس صمتا مشبوها على السياسات النازية التي تتخذها مصلحة السجون الإسرائيلية ضد الأسرى".

وقال عضو اللجنة الأسرى الأسير المحرر إبراهيم منصور "خلال لقائنا مع ديفورن أوضحنا أننا سنتحرك جديا ضد أي مؤسسة دولية تمارس صمتًا مشبوهًا على السياسات النازية التي تتخذها مصلحة السجون ضد أسرانا".

وأضاف منصور "لا يمكن أن نقبل بهذا الصمت المتواطئ تحت عنوان الحياد مع أسرانا، ولا يمكن أن تتواصل معاناة أسرانا ونرى هذه المؤسسات متواجدة بيننا ولا تقوم بالحد الأدنى تجاه حقوق أسرانا الإنسانية".

وأوضح أن اللقاء يأتي ضمن متابعتهم اليومية "التي لم ننكفئ عنها في ظل الظرف الذي يتعرض له أسرانا هذه الأيام، من مماطلة وتسويف ومحاولة للالتفاف على إنجازات في معاركهم الأخيرة".

وشدد على أن سلطات الاحتلال تماطل وتواصل معاملتها السيئة للأهالي والتسويف ومنع إدخال الملابس للأسرى، والنقل التعسفي لهم، ومواصلة العزل الانفرادي والاعتقال الإداري المرفوضة دوليًا.

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وبين منصور أن 12 أسيرا يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام، منذ 17 يوما على التوالي، في ظل عدم استجابة مصلحة سجون الاحتلال لمطالبهم العادلة.

وكان عدد من الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال أعلنوا بدأهم إضرابًا مفتوحا عن الطعام رفضا لاستمرار اعتقالهم الإداري.

غزة: الفصائل تدعو لحراك دولي لنصرة الأسرى

ودعت جمعية واعد للأسرى والمحررين، أمس الأربعاء إلى أوسع تحرك رسمي وشعبي نصرة للأسرى الإداريين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مدير الجمعية، عبد الله قنديل، خلال وقفة تضامنية أمام مقر الصليب الأحمر بغزة، أمس الأربعاء، إن قضية الاعتقال الإداري تعتبر جريمة قانونية بحق الأسرى في سجون الاحتلال.

وأكد أن هذه السياسة تتعارض تماما مع كل الأعراف والقوانين الدولية، داعيًا السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الاحتلال من خلال المحاكم الدولية.

ووجه قنديل انتقاده للمنظمات الحقوقية الدولية جراء صمتها على سياسات الاحتلال بحق الأسرى.