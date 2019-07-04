اخبار العالم

تعيين أول امرأة سفيرة في تاريخ السعودية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

القدس - بواسطة محمد عز العرب - باشرت اليوم، الخميس، أول امرأة سفيرة في تاريخ ، مهام عملها بسفارة بلادها في واشنطن.

وقالت الأميرة ريما بنت بندر، في تغريدة على حسابها الرسمي بـ"تويتر"، "بدأت اليوم مهمتي سفيرة للمملكة لدى الولايات المتحدة ألأمريكية".

وتابعت: "اسأل الله لي ولزملائي التوفيق في مهمتنا لخدمة وطننا الحبيب".

Advertisements

وتعد ريما بنت بندر أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ السعودية.

وفي 16 أبريل/نيسان الماضي، أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مرسوما ملكيا بتعيين الأميرة ريما بنت بندر سفيرة للمملكة في واشنطن، خلفا للأمير خالد بن سلمان، نجل الملك.

وقالت ريما آنذاك: "يشرفني أن أكون أول امرأة سفيرة للمملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وسأعمل بكل جهد وإخلاص لتعزيز علاقات البلدين".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعيين أول امرأة سفيرة في تاريخ السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا