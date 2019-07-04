القدس - بواسطة محمد عز العرب - باشرت اليوم، الخميس، أول امرأة سفيرة في تاريخ السعودية، مهام عملها بسفارة بلادها في واشنطن.
وقالت الأميرة ريما بنت بندر، في تغريدة على حسابها الرسمي بـ"تويتر"، "بدأت اليوم مهمتي سفيرة للمملكة لدى الولايات المتحدة ألأمريكية".
وتابعت: "اسأل الله لي ولزملائي التوفيق في مهمتنا لخدمة وطننا الحبيب".
وتعد ريما بنت بندر أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ السعودية.
وفي 16 أبريل/نيسان الماضي، أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مرسوما ملكيا بتعيين الأميرة ريما بنت بندر سفيرة للمملكة في واشنطن، خلفا للأمير خالد بن سلمان، نجل الملك.
وقالت ريما آنذاك: "يشرفني أن أكون أول امرأة سفيرة للمملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وسأعمل بكل جهد وإخلاص لتعزيز علاقات البلدين".
كانت هذه تفاصيل خبر تعيين أول امرأة سفيرة في تاريخ السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.