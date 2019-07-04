ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيري العاصمة التونسية لقتيلين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن الداخلية التونسية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيري الخميس الماضي وسط العاصمة تونس إلى قتيلين.
وقال المتحدث باسم الوزارة سفيان الزعق، للأناضول، إن "مدنيا كان من بين المصابين على إثر تفجير انتحاري نفسه في تقاطع نهج شارل ديغول وشارع فرنسا وسط العاصمة تونس، توفي اليوم".
وأضاف الزعق أن "إصابة المدني كانت خطيرة وكان يعاني كسورا متعددة إضافة إلى نزيف في المخ".
والخميس الماضي استهدف تفجيران انتحاريان العاصمة تونس، وأسفرا عن مقتل رجل أمن وإصابة 5 آخرين، إضافة لـ3 مدنيين (بينهم من توفي اليوم).
وأعلنت الداخلية التونسية أن إرهابيا مطلوبا من قِبلها على خلفية تفجيرات الخميس الماضي، فجّر نفسه، ليل الثلاثاء الأربعاء، بإحدى ضواحي العاصمة، باستخدام حزام ناسف كان يرتديه، وذلك أثناء إطلاق النار عليه من قبل قوات الأمن.
وأمس الأربعاء، أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد القضاء على عنصر ثان من المجموعة الإرهابية المنفذة لهجومين انتحاريين استهدفا العاصمة الخميس.
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