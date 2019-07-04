“20” مليون دولار رشوة قطرية لموقع “ويكليكس” للسكوت عنها

المناطق - الرياض

قالت صحيفة مصرية أن قطر كانت ولا تزال أحد أهم ممولي موقع التسريبات الأشهر “ويكليكس”، وذلك بهدف غض الطرف عن كثير من ممارسات تميم بن حمد وعلاقاته بالجماعات المتطرفة.

وأشارت صحيفة “صوت الأمة” في تقرير على موقعها الإلكتروني اليوم، إلى أن “ويكليكس” منذ نشأته في 2006 قدم عددا من التقارير والمعلومات عن علاقة عدد من الدول والمنظمات بالجماعات المتطرفة، ومنذ عام 2010 قدم ويكليكس عدد من الوثائق والمعلومات حول علاقة قطر بالتنظيمات الإرهابية وصلت إلى أوجها في عام 2017، حيث كشف ويكليكس النقاب عن كثر من 90 وثيقة مسربة عن علاقة قطر بالتنظيمات الإرهابية في هذا العام، واضطرت قطر بعدها لتقديم رشاوى مالية كبيرة له حتى يسكت عن كشف فضائحها.

وتابعت الصحيفة أنه ووفقا لمصادر فرنسية لم تسمها أرسلت مؤسسة قطر الخيرية ممثلا عنها للقاء الممثلة الأمريكية باميلا أندرسن رئيس تحرير موقع ويكليكس واتفقت معها على تقدم مبلغ مالي كبير.

ونقلت صوت الأمة ما أكده رئيس المنظمة المتحدة لحقوق الإنسان محمد عبد النعيم، بأن قطر قدمت رشاوي لموقع ويكليكس في مطلع عام 2018 بقيمة 20 مليون دولار حتى يصمت الموقع الأشهر عن تسريب أي وثائق أو معلومات تخص علاقاتها بالعناصر والتنظيمات الإرهابية أو صفقات شراء الأسلحة لها.