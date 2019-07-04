الطاقة النيابية: الكهرباء لم تستمع لتحذيراتنا والمواطن يدفع ثمن سياساتها غير المجدية

وقال محيبس في حديث لـ الخليج 365، إن "اللجنة سبق لها أن استضافت وزير الكهرباء والكادر المتقدم في الوزارة وتمت مناقشته حول واقع الكهرباء بالبلد، واستمعنا إلى رؤية الوزارة لحل الأزمة وكيفية تطوير واقع الكهرباء في العراق"، معتبراً أن "الاطروحات التي قدمت من الوزارة حول الوضع بمجمله لم تكن بالمستوى المطلوب".وأضاف محيبس، اننا "سبق لنا وأن حذرنا الوزارة منذ فصل الشتاء بأن فصل الصيف سيكون قاسياً وحاراً جداً، وعلى الوزارة الاستعداد بشكل كامل لتوفير ما تحتاجه المنظومة الكهربائية"، لافتاً إلى أن "الوزارة للأسف لم تستمع للملاحظات والتحذيرات التي تقدمنا بها ولم تبادر بوضع الحلول اللازمة والكافية استعداداً لموسم الحر".

وأكد محيبس، أن "المواطن اليوم يدفع ثمن سياسات وزارة الكهرباء والتي أثبتت عدم جدواها وما زال واقع التيار الكهربائي سيئاً جداً وبحاجة إلى وقفة جادة لمعالجته بعيداً عن الوعود غير المجدية".



وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أكد، الأحد (2 حزيران 2019)، أن أزمة الكهرباء "ما تزال معقدة" رغم الاتفاقات المبرمة مع شركتي "سيمنز" و "جنرال الكتريك".