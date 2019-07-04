الطاقة النيابية: الكهرباء لم تستمع لتحذيراتنا والمواطن يدفع ثمن سياساتها غير المجدية

أبدى عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية رزاق محيبس، الخميس، أسفه بسبب عدم استماع وزارة الكهرباء لـ"الملاحظات والتحذيرات" التي قدمتها لجنته منذ فصل الشتاء، معتبراً أن المواطن "يدفع ثمن" سياسات الوزارة "غير المجدية".
وأضاف محيبس، اننا "سبق لنا وأن حذرنا الوزارة منذ فصل الشتاء بأن فصل الصيف سيكون قاسياً وحاراً جداً، وعلى الوزارة الاستعداد بشكل كامل لتوفير ما تحتاجه المنظومة الكهربائية"، لافتاً إلى أن "الوزارة للأسف لم تستمع للملاحظات والتحذيرات التي تقدمنا بها ولم تبادر بوضع الحلول اللازمة والكافية استعداداً لموسم الحر".
وأكد محيبس، أن "المواطن اليوم يدفع ثمن سياسات وزارة الكهرباء والتي أثبتت عدم جدواها وما زال واقع التيار الكهربائي سيئاً جداً وبحاجة إلى وقفة جادة لمعالجته بعيداً عن الوعود غير المجدية".
وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أكد، الأحد (2 حزيران 2019)، أن أزمة الكهرباء "ما تزال معقدة" رغم الاتفاقات المبرمة مع شركتي "سيمنز" و "جنرال الكتريك".
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