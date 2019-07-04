إيران تطرد مطربة بريطانية

وأكدت المغنية البالغة 32 عاما عبر حسابها في "إنستغرام" أنها ومرافقيها احتجزوا لليلة واحدة في جزيرة كيش ثم طردوا من البلاد، معتبرة أن هذه الإجراءات جاءت بسبب شبهات السلطات الإيرانية بأنها قد تحاول إقامة حفلة موسيقية في إيران.وأشارت إلى أنها لن لم تنوي انتهاك القانون الإيراني الذي يمنع النساء من إقامة الحفلات الموسيقية بشكل منفرد بل أن زيارتها كانت تهدف إلى التعرف على إيران.

وأشادت ستون بالمسؤولين الإيرانيين الذين تعاملوا معها، واصفة إياهم بأنهم "أشخاص جيدون وشعروا بالأسف إزاء عجزهم عن تجاوز النظام القائم".