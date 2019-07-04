اوضحت مديرية المرور العامة، الخميس، آلية تسجيل المركبات التي تحمل ارقام شمالية باسماء اصحابها.
وقال المعاون الفني في المديرية اللواء ستار الشمري لـ الخليج 365، انه "بعد تسجيل السيارات التي تحمل لوحات شمالية تم التخلص من امور الوكالة والكثير من الامو المتعلقة".
واضاف "اننا نعمل اليوم على نقل حسب سكن المالك، حيث سيتم الاتفاق مستقبلا على هذه الصيغة"، مشيرا الى ان "وفدا سيزور كردستان لحسم هذا الموضوع".
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو..المرور توضح آلية تسجيل المركبات الشمالية باسماء اصحابها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.