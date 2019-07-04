بالفيديو..المرور توضح آلية تسجيل المركبات الشمالية باسماء اصحابها

اوضحت مديرية المرور العامة، الخميس، آلية تسجيل المركبات التي تحمل ارقام شمالية باسماء اصحابها.

وقال المعاون الفني في المديرية اللواء ستار الشمري لـ الخليج 365، انه "بعد تسجيل السيارات التي تحمل لوحات شمالية تم التخلص من امور الوكالة والكثير من الامو المتعلقة".

واضاف "اننا نعمل اليوم على نقل حسب سكن المالك، حيث سيتم الاتفاق مستقبلا على هذه الصيغة"، مشيرا الى ان "وفدا سيزور كردستان لحسم هذا الموضوع".