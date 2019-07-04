خبر مفاجئ... هذا اسم عزت أبو عوف الحقيقي!

وبعد يومين من رحليه نتيجة صراع مرير مع المرض، أعاد جمهور النجم نشر لقاء نادر بينه وبين الراحل الموسيقار عمار الشريعي.

وكشف عمار أثناء تقديمه للحلقة أن "عزت" ليس الاسم الحقيقي لضيفه، مشيراً إلى أن اسمه الحقيقي هو محمد فأسمه بالكامل هو محمد عزت أحمد شفيق أبو عوف.