في البصرة تتجدد الاحتجاجات الشعبية بالتزامن مع الوعود التي اطلقتها الحكومة المحلية والتي لم يتلمس منها البصريون أي نتيجة محققة. فالبطالة وقلة الخدمات وتراجع تجهيز التيار الكهربائي، كلها عوامل اسهمت في تصاعد الغضب الشعبي والمطالبة بتحسين الاوضاع.
جموع حاشدة من القوات الأمنية بمختلف صنوفها مزودة بعجلات واسلحة مخصصة لخوض حرب ضروس، لكنها ليست حرباً... انها الاستعدادات لالقاء القبض على متظاهري البصرة قبل البدء بالتظاهرة، وذرائع الاعتقال التي لم تستنثي الصحفيين كانت مختلفة، اولها وجوب الحصول على موافقات للتظاهر والتصوير ونقل الحدث لوسائل الاعلام.
وكما يحصل عادةً بعد القاء القبض على الناشطين والمتظاهرين، تضع الجهات الامنية، التي يترأس خليتها محافظ البصرة اسعد العيداني، شرطاً للافراج عنهم. وذلك من خلال اجبارهم على توقيع تعهد خطي يقر بعدم تكرار التظاهر، ناهيك عن اساليب التحقيق المهينة والاتهامات بالانتماء لداعش وخلايا الارهاب. هذا ان لم يتم ملاحقتهم كما حصل مطلع الاسبوع مع احد اعضاء تنسيقية التظاهرات.
وكما يحصل عادةً بعد القاء القبض على الناشطين والمتظاهرين، تضع الجهات الامنية، التي يترأس خليتها محافظ البصرة اسعد العيداني، شرطاً للافراج عنهم. وذلك من خلال اجبارهم على توقيع تعهد خطي يقر بعدم تكرار التظاهر، ناهيك عن اساليب التحقيق المهينة والاتهامات بالانتماء لداعش وخلايا الارهاب. هذا ان لم يتم ملاحقتهم كما حصل مطلع الاسبوع مع احد اعضاء تنسيقية التظاهرات.
يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: القوات الأمنية تعزز انتشارها في البصرة توازياً مع انطلاق تظاهرة جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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