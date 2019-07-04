إذاعة سويسرية: الإيرانيون يعانون من سطوة النظام وثورة جياع قريبة

قالت إذاعة "إس آر إف" السويسرية الخاصة الناطقة بالألمانية، الخميس، إن العقوبات الأمريكية أسقطت طهران في هاوية مالية تنبئ بثورة جياع قريبة.



وفي تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، قالت الإذاعة إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فاز بالمعركة الاقتصادية، وسقط الاقتصاد الإيراني إلى هاوية مالية سحيقة.

وأضافت: "الشعب الإيراني يعاني بشكل يومي تحت وطأة الوضع الاقتصادي الصعب، وارتفاع معدل التضخم، وانهيار العملة المحلية بسبب العقوبات الأمريكية".

ونقلت الإذاعة عن نتالي أميري، الخبيرة في الشؤون الإيرانية قولها: "الاتفاق النووي الموقع في ٢٠١٥ بلغ نهايته، والتصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وارد جدا".

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وأضافت: "وسط صيحات الهياج والتصعيد، ينسى المرء المعاناة والقلق اليومي؛ فالعقوبات لا تضرب فقط الاقتصاد، بل تضع الشعب تحت ضغط كبير".

ولفتت إلى أن الشعب لا يعاني فقط اقتصاديا، بل يرضخ تحت وطأة نظام سياسي قمعي زادت شوكة المتشددين فيه كثيرا خلال الفترة الماضية.

واستطردت "ألمس الغضب المكتوم من النظام في شوارع إيران وفي كل سيارات الأجرة بالعاصمة، لكن عناصر المخابرات والشرطة ينتشرون بشكل كبير في كل مكان وينهون أي احتجاجات في مهدها".

وتابعت "أبلغني أحد سائقي التاكسي منذ أيام في طهران، أن الناس انفجروا في الشوارع في ٢٠٠٩ من أجل الحرية، لكن المرة المقبلة سيكون الانفجار مدفوعا بالجوع والمعاناة الاقتصادية، ولن يستطع أحد إيقافهم".

وأعادت واشنطن فرض عقوبات اقتصادية مؤلمة على إيران والدول والكيانات المتعاملة معها، بعد ٣ أشهر من انسحاب الأولى من الاتفاق النووي مايو/أيار 2018 بسبب رعاية طهران للإرهاب في الشرق الأوسط.

وزادت الولايات المتحدة من العقوبات مؤخرا حتى طالت المرشد الإيراني على خامنئي ووزير الخارجية جواد ظريف جراء حالة التوتر التي تسود بين الجانبين بعد إسقاط طهران طائرة أمريكية مسيرة قبل أسبوعين.