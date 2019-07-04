رئيس الإمارات ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون ترامب بذكرى استقلال أمريكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هنأ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، وذلك في برقية تهنئة.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس دونالد ترامب.

وتحتفل الولايات المتحدة الأمريكية في مثل هذا اليوم من كل عام بما يسمى "يوم الاستقلال" وهو يوم إعلان وثيقة الاستقلال في ٤ يوليو/تموز عام 1776 عن بريطانيا العظمى، وهو ما يعرف بـIndependence Day.