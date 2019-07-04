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يونكر يستقبل المرشحة الألمانية لخلافته في رئاسة المفوضية الأوروبية

استقبل رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين والتي تعد خليفته المحتملة في رئاسة المفوضية، في بروكسل اليوم الخميس.

يذكر أن فون دير لاين فوجئت بترشيحها خليفة ليونكر خلال القمة الأوروبية أول أمس الثلاثاء.

وتوجهت الوزيرة الاتحادية بالفعل إلى ستراسبورج أمس الأربعاء من أجل طلب الدعم من نواب البرلمان الأوروبي.

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ومن المحتمل أن يجري انتخابها في منتصف تموز/يوليو الجاري، ولكن ليس مؤكدا حتى الآن حصولها على أغلبية في البرلمان الأوروبي.

وينتقد بعض نواب البرلمان الأوروبي ألا يصبح أحد المرشحين البارزين خلال الانتخابات الأوروبية رئيسا للمفوضية، ولكن يتم انتخاب مرشحة من الخارج على عكس المتوقع.