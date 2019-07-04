شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاز ناقلة نفط إيرانية متجهة إلى سورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (جبل طارق) قالت حكومة جبل طارق اليوم (الخميس) إنها احتجزت الناقلة العملاقة (جريس 1) للاشتباه في أنها تحمل نفطاً خاماً إلى سورية، في عملية ذكر مصدر قضائي أنها قد تكون أول اعتراض من نوعه بموجب عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي.

قالت حكومة جبل طارق اليوم (الخميس) إنها احتجزت الناقلة العملاقة (جريس 1) للاشتباه في أنها تحمل نفطاً خاماً إلى سورية، في عملية ذكر مصدر قضائي أنها قد تكون أول اعتراض من نوعه بموجب عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي.

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